Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt selgitas, et sarnaselt muu Eestiga on ka Järvamaal tõusnud kodukindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse kahjude (kehalised vigastused jne.) hulk. „Põhjuseks ikka sama, inimesed on rohkem kodus ja seega juhtub rohkem just seal. Järvamaa puhul mängib ehk rolli ka see, et ilmselt on viiruse eest oma maakodudesse tulnud pakku ka tavapärasemast rohkem inimesi,” arutles ta.