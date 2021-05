„Vaktsineerimine päästab elusid, vähendab haiglaravi koormust ning võimaldab järk-järgult piiranguid leevendada, ühiskonda avada ja tavapärasema elukorralduse juurde naasta. Tänan kõiki tervishoiutöötajaid, kes iga päev pingutavad, et vaktsineerimisega inimestele COVID-19 haiguse eest kaitset pakkuda,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Maikuu jooksul avame vaktsineerimise võimaluse järk-järgult kõigile soovijatele. Uuest nädalast saame alustada kõigi üle 50-aastaste kaitsesüstimist ning mai teises pooles plaanime avada vaktsineerimise võimaluse juba ka alla 50-aastastele. Samuti oodatakse endiselt vaktsineerima kõiki vanemaealisi ning COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesi.“

Mai alguse seisuga on üheksas maakonnas – Hiiumaal, Saaremaal, Läänemaal, Järvamaal, Raplamaal, Tartumaal, Viljandimaal, Jõgevamaal ja Põlvamaal üle 70-aastastest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud enam kui 70%. Vaktsineerimisega hõlmatus on kõige kõrgem vanuserühmas 70-79, kellest on praeguseks Eesti keskmisena vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 65%, üle 80-aastastest on vaktsineeritud 57%. Eakamate ja riskirühma kuuluvate inimeste hõlmatuse tõstmiseks alustati sel nädalal liikumisraskustega inimeste kodus kaitsesüstimisega Jansseni ühedoosilise vaktsiiniga.

Kõige kõrgem on üle 70-aastaste hõlmatus Kihnus 85,42%, Hiiumaal 85,38%, Kuusalu vallas 84,2%, Rakvere vallas 81,46%, Muhu vallas 80,3%, Rapla vallas 79,71%, Türi vallas 79,67%, Lääne-Nigula vallas 79,51%, Saku vallas 79,45% ja Viimsi vallas 79,45%. Maakondade ja valdade lõikes on võimalik vaktsineerimisega hõlmatuse kasvu jälgida terviseameti koroonaviiruse andmestikus.

Nädala jooksul on praeguseks tehtud 47 951 kaitsesüsti, mis on seni kõrgeim ühes nädalas tehtud vaktsineerimiste arv. Vaktsineerimisi on teinud kokku 514 tervishoiuteenuse osutajat, sh 417 perearstikeskuse poolt. 63% kõigist vaktsineerimistest on teinud perearstikeskused, 24% on tehtud haiglate, 8% eriarstiabi osutajate ning 3% õendusabi osutajate poolt.

Kokku on Eestis praeguseks tehtud ligi 460 000 kaitsesüsti. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 27,2% täiskasvanud elanikkonnast. Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 31,4% täisealistest.