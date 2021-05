Ööpäeva jooksul manustati 3017 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 338 090 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 124 413 inimest. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.