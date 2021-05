Ees ootab jalgrattamatk

Kes reedest pühapäevani iseseisvalt matkata ei soovi, sellele teadmiseks, et 9. mail kl 11 saab Türi spordihoone parklast alguse ühissõit. Et matkrada kulgeb neljal eri pikkusega distantsil, siis stardivad üheskoos sõitjatega ka neli matkajuhti.

Valida on 12, 17, 30 ja 40 kilomeetrit pika jalgrattaraja vahel. Igal ringil on vähemalt üks kontrollpunkt lahendussõnaga. Kõige pikemal ringil on neli kontrollpunkti.