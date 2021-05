Rusikas. Pilt on illustreeriv. FOTO: Remo Tõnismäe

30. aprillil teatati politseile, et Türi vallas kortermajas läks 48-aastane mees kallale oma 46-aastasele elukaaslasele, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

30. aprillil sai politsei teate, et öösel on Paides Rohelise tänava maja juurest varastatud lukustatud jalgratas. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 260 eurot.