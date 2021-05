Teavituse saavad inimesed, kellel on rahvastikuregistris olemas kehtiv e-posti aadress ja kes pole varasemalt sarnast meeldetuletust saanud. Ruumi omaniku taotlusel lõpetatud elukohaga inimesi on rahvastikuregistris praegu ca 29 000, kellest ca 12 500 on Euroopa Liidu kodanikud, kes võivad omakorda olla ka Eestist lahkunud.