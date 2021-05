Algas tänavuste pindala- ja loomatoetuste taotluste vastuvõtt

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on väga oluline põllumajandusliku tegevuse elujõud ja stabiilsus. „Pindala- ja loomatoetused aitavad tagada põllumajandusmaa sellena säilimist ja omamaise toidu jõudmist iga pere toidulauale ning see omakorda soodustab ka põllumehi oluliselt rohkem keskkonnahoidlikke tavasid järgima,“ märkis minister. „Otsetoetuste eelarvet on suurendatud üle 20 miljoni euro võrra ja toetusi hakatakse välja maksma juba aasta lõpus.“

Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika seisab uue finantsperioodi lävel, kuid liikmesriigid on kokku leppinud, et 2021. ja 2022. aastal jätkatakse perioodi 2014–2020 eesmärkide elluviimist, kasutades selleks uue finantsperioodi eelarvet. Ilma oluliste muudatusteta jätkatakse seniste üheaastaste toetuste andmist, kuid suurim muudatus puudutab põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme ning mahepõllumajanduse toetusi, mille puhul on 5-aastane kohustuseperiood lõppenud ning uutele taotlejatele toetusega liitumisel on kõik kohustused ühe kalendriaasta pikkused.