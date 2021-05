Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi lillelaada kodulehel oli juba mõnda aega märge, et teave, kas laat saab teoks või mitte, tuleb 3. mail, ent eile pärastlõunal olid korraldajad veel seda meelt, et püssi põõsasse ei viska. Türi aianduse ja mesinduse seltsi juht Pille Marrandi ütles, et telefonikõnesid on olnud hommikust alates, küsitakse üht: kas laat tänavu toimub. Kindlat jaa- ega eisõna polnud aga Marrandi valmis ütlema veel kellelegi. Eelmisel nädalal läkitas selts kirja nii peaministrile, tervise- ja tööministrile kui ka terviseameti peadirektorile palvega vaadata üle väliürituste korraldusega seotud ettekirjutused.

* Kui varem plaanis kaitsevägi 17. mail algavat suurõppust «Kevadtorm» Järvamaa lääneossa, siis värskemate kavade järgi jääb õppuse nähtavaim osa Järva ja Paide valda Nurmsi lennuvälja ümbrusse suunaga Tapa keskpolügoonile. Kaitsevägi korraldab õppust «Kevadtorm 2021» 17. maist 4. juunini. Peamine tegevus käib kaitseväe keskpolügoonil ning teistel kaitseväe ja kaitseliidu harjutusaladel, aga ka nende lähiümbruses Põhja- ja Kesk-Eestis. Samuti korraldatakse osa õppusest Hiiumaal. Järvamaal on õppuse nähtavaim osa Nurmsi lennuväljal ja selle ümbruses. Sellega kaasneb kaitseväe sõidukite tavapäraselt suurenenud liiklemine maakonnas ja üksuste koondumine.

* Juba paar nädalat on Paide keskväljaku ääres äratanud tähelepanu tänavale tõstetud lilled ja uksel möödujaid tervitav naisterahvas, kes tahab täita südalinnas lillede ja käsitöökingitustega kauplemises haigutavat tühimikku. Reelika Klettenberg-Kivi on täis indu, et alustada oma lille- ja kingitusteäri. See on tal esimene kord proovida kätt ettevõtluses ja teha seda alal, mida ta armastab. Nimelt tegi Klettenberg-Kivi töötukassa toel läbi ettevõtluskoolituse, kirjutas äriplaani ja taotles poe sisseseadeks stardiraha.

* Kui eelmisel aastal vastutasid Paide ja Türi tehisjärve rannas suplejate ohutuse eest G4Si vetelpäästjad, siis tänavu korraldab siinsete veekogude äärde rannavalvurid uus ettevõte. Türi Halduse juhataja Enn Mäger sõnas, et kevadpealinnas rannavalveteenuse osutamiseks tehtud riigihanke võitis tänavu Forus Security AS. Vaatamata uuele ettevõttele on teenus siiski sama, mis eelmistel aastatel. Mäger ütles, et sõltuvalt ilmadest alustab rannavalve tööd ajavahemikus 1.–15. juuni ja lõpetab ajavahemikus 15.–31. august. «Rannavalve töötab tehisjärve ääres kõikidel nädalapäevadel kell 12–20,» täpsustas ta.

* 13. aprillil 80. sünnipäeva tähistanud Eesti filminäitleja ja telerežissöör Terje Luik, kes alles sügisel Roosna-Allikule kolis, kinkis 80 sünnipäevaks saadud kaseistikut kohalikule kogukonnale. Et Terje Luik elab korteris, polnud tal istikutega peale hakata muud, kui pakkuda neid kogukonnale, et selle ärksamad eestvedajad leiaksid puudele hea kasvukoha. «Siin on nii asjalikud ja abivalmis inimesed, kes kõik kohe kenasti ära korraldasid,» sõnas ta.

* Üleeelmisel reedel olnud jüripäeval korraldatud ürituse «Jüriöö märgutuled» ajal oli Türil tegutseval motoklubil Alempois MC täita vastutusrikas ülesanne: korraldada üle 20 motoklubi Paides süüdatud jürituld mööda Eestit kokkulepitud sihtkohtadesse viima. Tähtsa päeva eel oli Alempoise motomeestel tarvis veel ühe täppistööga ühele poole saada – vinnata klubihoone katusele tsikkel. Kui esiotsa võiks arvata, et see on ekstravagantne tuulelipp, mis võiks isegi Tallinna raekoja torni tipus asuva Vana Tooma tuntuse poolest üle trumbata, siis tuulelipu ülesannet tsikkel siiski ei täida.