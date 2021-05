Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna nõuniku Marre Karu sõnul on riigi seisukohalt oluline teada, millised ühiskonnagrupid ei saa osa üldisest riigi arengust, eluolu ning tervise paranemisest. „Võime oletada, et vanemaealiste tervis on 10 aastaga paranenud. Rahvaloenduse tulemused toovad aga selgust, kas see on toimunud kõigi inimeste puhul või on näiteks mõne rahvuse, vanusegrupi või haridusega inimeste tervis üldisest arengust maha jäänud,“ ütleb Karu.