Pakkimistuhinas raamatukogu ei jäta lugejaid hätta

Uksi ei hoia raamatukogu lugejate ees suletuna kiusu pärast. Lähinädalatel jäävad praegused ruumid Kohtu tänava majas, mis on raamatukogule koduks olnud juba veerand sajandit, tühjaks. Enne ümberkolimist Hariduse tänaval asuvasse vanasse koolimajja on raamatukogu töötajatel aga tarvis ära teha suur korrastus-pakkimis-inventuuritöö, seetõttu polegi võimalik enam inimesi lugemissaali vabalt jalutama lasta.

«Meil on siin praegu üks suur kastiladu,» ütles raamatukogu direktor Astrid Karpender ja lisas, et suurem töö käib hoidlas, kus trükiseid inventeeritakse, puhastatakse ja sorditakse. «Kevad on meil vägagi tegus tõesti, kõik töötajad on rakkes.»