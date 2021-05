Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eeldatavasti ööl vastu laupäeva lööb kaks jagu Järva maleva kaitseliitlasi õlg õla kõrval Kirde maakaitseringkonna teiste vabatahtlike ja liitlaste üksustega Nurmsi lennuväljal vihast lahingut taevast alla sadava USA 82. õhudessantdiviisiga. Kuigi kaitseliitlased kaitsevad Järva malevale kuuluvaid valdusi, etendavad nad aegade ulatuslikema rahvusvahelise õppuse «Swift Response 21» stsenaariumi järgi hoopis rohelisi mehikesi, kes on vallutanud kõik Eesti lennuväljad ja keda kiirabina kohale lennutatud igasse ilma otsa 18tunnise reageerimisvõimekusega liitlaste dessantdiviis peab siit välja peksma.

* Esmaspäev tõi ka raamatukogudele rõõmusõnumi, sest pärast pikka pausi on kogud jälle avatud ja lugejatel võimalus oma käega riiulist meelepäraseid teoseid valida. Ent Türi raamatukogu jätkab kuni 14. maini kontaktivaba laenutusega. Meelepärase trükise laenutuse soovist tuleb raamatukogule teada anda ja sellele siis järele minna. Uksi ei hoia raamatukogu lugejate ees suletuna kiusu pärast. Lähinädalatel jäävad praegused ruumid Kohtu tänava majas, mis on raamatukogule koduks olnud juba veerand sajandit, tühjaks. Enne ümberkolimist Hariduse tänaval asuvasse vanasse koolimajja on raamatukogu töötajatel aga tarvis ära teha suur korrastus-pakkimis-inventuuritöö, seetõttu polegi võimalik enam inimesi lugemissaali vabalt jalutama lasta.

* Muinsuskaitseamet teavitas Paide linnavalitsust, et eraldab tänavu Reopalu kalmistul rüüstatud nimeplaatide ennistuseks ja paigalduseks ligi 12 500 eurot. Paide linnapea Priit Värk rõõmustas, et eraldatud summa katab laias laastus kolmandiku eelmisel aastal ja selle aasta alguses Reopalu kalmistule tekitatud kahju, kui eakas Röa küla mees rüüstas ja tassis metallikokkuostu paarsada ajaloolise kalmistu vasest ja messingist hauaristide tahvlit.

* Paide võrkpallientusiastidele on juba mitu aastat teinud muret Hammerbecki põhikooli staadioni kõrval olevad võrkpalliväljakud, kus sportida oli muutunud ohtlikuks. Nüüd on pilt tundmatuseni muutunud, sest platsid on enne lume tulekut kaetud kunstmuruga, eelmisel nädalal tehti piirjooned ja paigaldati piirdevõrgud.

* Paide lõviklubi ja Punane Rist aitasid Väätsal elaval 27aastasel diabeeti põdeval pereemal soetada glükoosimonitooringu seadme, mis aitab tal parandada elukvaliteeti ja hoida tervist. Kahe lapse ema Merlis Orgma on põdenud esimese tüübi diabeeti 25 aastat. Monitooringu seade aitab vere glükoosisisaldust jälgida ja püsivana hoida, et tüsistused ei läheks hullemaks, ja tervise tõttu töövõime kaotanud Orgma saaks oma lapsed suureks kasvatada.

* Esmaspäeval kell 18 sai avapaugu Paide teatri aktsioon «33 kõnet», kui esimesena astus keskväljakule üles seatud kõnepulti kirjanik, luuletaja ja tõlkija Hasso Krull. 33 päeva kestva aktsiooni algust ilmataat pehmelt öeldes ei soosinud. Oli külm ja tuuline, kuid sellest hoolimata oli keskväljakule kogunenud sadakond inimest. Vähem polnud rahvast ka järgmisel õhtul, kui kõnepulti astus endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

* Kui karu kardad, ära metsa mine – see vana soovitus kõlab praegu ajakohaselt. Järvamaal ja mitmel pool mujal Eestis elutseb sel kevadel karusid rohkem kui kunagi varem. Ehk vastupidi: kui tahad karu näha, on just nüüd hea võimalus teda kohata.