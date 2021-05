Oli aasta 2016. Ma õppisin Lavakunstikooli 3. kursusel, kui ühel päeval pöördus minu poole tollane Paide linnapea Siret Pihelgas ja ütles, et Paidele on vaja teatrit. Me saime temaga kokku ja mina ütlesin talle, et Paidesse ei ole teatrit vaja. Tema ütles, et on. Mina ütlesin, et see on jabur mõte ja et Paide on väike linn, kus teatri asemel võiks asfaldiauke täita, kaldteid ehitada ja lasteaedade seinu värvida. Tema jäi endale kindlaks ja ütles, et on tarvis teatrit. Mina siis soovitasin, et miks mitte pakkuda kodu mõnele tuntud vabatrupile, keda rahvas juba nii-ehk-naa armastab, aga tema ütles ei. Paidesse on vaja uut teatrit. On tarvis noori. Mina küsisin, et mis te neist noortest, meist, tahate ja tema vastas, et nad tahavad, et oleks teisiti.

Selle teadmise või teadmatusega me kolm aastat tagasi siia tulime.

Kaks esimest aastat kulus selleks, et seda linna – Paidet – tundma õppida. Meist keegi ei ole siit pärit, meist keegi polnud siin varem vaat et käinudki. Me katsetasime, tõmbasime liivale jooni ja kustutasime neid, otsisime vastust küsimusele, missugust teatrit Paides teha saab. Ja vastus on lihtne: igasugust. Aga kõik see kaks aastat näris hinge ja mõtet mure, et me pole jõudnud õige küsimuseni. Et küsimus ei ole mitte teatris, vaid linnas. Paides. Ühes teise Eesti väikelinnas.

Selle aasta alguses sõnastasime küsimuse ümber. Täna ei küsi me enam, missugust teatrit on võimalik teha, vaid missugust teatrit on Paidele vaja. Missugust teatrit on vaja ühele väikesele linnale? Õigupoolest oleme liikunud veel kaugemale ja nii küsin ma täna teilt, kes te siia olete kogunenud, küsin Siretilt ja küsin endalt: Kui üks väikene linn otsustab 21. sajandil, et neil on tarvis teatrit, siis mida sellel linnal tegelikult tarvis on?

Tänane kõne ei anna sellele küsimusele kindlat vastust. Põhjus on üsna lihtne: me liigume iga päevaga selle vastuse poole ja kui ühel hetkel tundubki, et kohe-kohe on kõik selge, siis järgmisel hetkel on vastus – just nagu silmapiir – jälle eest ära liikunud. Ent kindlast vastusest olulisem on jagada teiega küsimusi, mõtteid, milleni oleme jõudnud ja kutsuda teid kõiki – nii siin Paides, kui mujal – olgu Türil või Tallinnas –, kaasa mõtlema.