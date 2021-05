Järva vald annab teada, et tööprojekt (koostas Paide EG OÜ) on valmis ja ehitushanke võitja (Paide EG OÜ) on selgunud Rutikvere bussipeatusesse pilootprojektina päikesepaneelil, tuulegeneraatoril ja akul põhineva autonoomse tänavavalgustuspunkti rajamiseks.