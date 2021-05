Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Siberis sündinud Hilda Lepikul (89) on kolm last, üheksa lapselast, 19 lapselapselast ja kolm lapselapselapselast. Kuigi elu on teele veeretanud hulga katsumusi, leiab Hilda möödunule tagasi vaadates, et muretsemisel pole mõtet ning elus viib edasi rahulik ja sihikindel toimetamine.

* Kolmele Järvamaa omavalitsusele kuuluva Väätsa prügila müügist on räägitud aastaid. Järva Teataja andmeil on Paide linna ja Türi valla poliitikud jõudnud üksmeelele selles, et panevad aktsiad koos avalikule enampakkumisele. Prügila kolmas osanik, Järva vald, ei plaani praegu omanikeringist lahkuda.

* Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann avalikustas, et sügisestele valimistele ta Isamaa nimekirjas enam ei lähe, vaid meeskond on otsustanud kandideerida valimisliiduna. Valimisliidu tuumiku moodustavad samad inimesed, kes on samuti eelmistel valimistel kandideerinud Isamaa nimekirjas. «Kohalikul tasandil on kõige tähtsam ikka kohalik elu ja parteipoliitika siin suurt rolli ei mängi,» ütles ta.

* Kuigi sõjafilmid maalivad inimteadvusse pildi lakkamatust mürglist, on sõduri argipäev harjutusväljal või lahingus oluliselt igavam ja täis ootamist. Nii oli ootust ka Nurmsi lennuväljal, kus kaitseliitlased koos liitlastega pidid ööl vastu reedet andma säru Põhja-Carolinast Järvamaa taevast alla hüppavatele USA 82. õhudessantdiviisi langevarjuritele, kuid see lükkus tänastesse varajastesse hommikutundidesse.

* Koroonaaeg seadis õpetajad keerulisse olukorda, sest töökoormus ähvardas kaugõppe tõttu üle pea kasvada. Järva-Jaani gümnaasiumi õpetajatele läksid appi vilistlased, kes peavad kaht koolikuud kasulikuks kogemuseks.

* Kuigi suur osa inimesi ei pruugi sellest midagi teada, tegutseb Järvamaal juba üle kümne aasta ühenduse Anonüümsed Alkohoolikud rühm (AA). Üks pikalt AA-koosolekutel käinud mees jagab Järva Teatajaga oma lugu ning selgitad, mil moel koosolekutel käimine alkohoolikut aitab ja kuidas inimesed tavaliselt sinna jõuavad.

* Järvalaste kodudes peitub palju siniseid klaasesemeid, mis on aastate eest kingiks või auhinnaks saadud. Selle väärtust pole ehk seni hinnata osatud, sest omal ajal liikus Karinu klaasi nii palju, et see peideti kapinurka ära. Nüüd on aeg klaasimeister Ants Leinbergi originaallooming välja otsida, sest selle erilisus hakkab alles esile tulema ja väärtus tasapisi suurenema.

* Kolmapäeval täitus paidelasel Ott Koobasel 500. päev, kui ta on iga päev iga ilmaga ujumas käinud. Ümmarguse tähtpäeva puhul ujus temaga heategevuslikul eesmärgil Paide tehisjärves kümme inimest kokku 2,3 kilomeetrit.