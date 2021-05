45. Järvamaa orienteerumispäevakud algavad teisipäeval Paides

Avaetapil on kavas valikorienteerumine, kus kontrollajaks on 1 tund. See tähendab, et osalejail tuleb 1 tunni jooksul läbida võimalikult palju kontrollpunkte, aga tulemuse kirjasaamiseks piisab ka vaid ühe kontrollpunkti läbimisest. Samas selguvad ühtlasi ka tänavuse aasta Järvamaa meistrid valikorienteerumises.