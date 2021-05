Kabala rahvamaja perenaise ning spordi- ja kultuuriseltsi liikme Reelika Rassi selgitusel leidis kohalik rahvas, et Kabala keskus vajab oma jõulupuud, mida advendi eel ehtida. Peale kohalike pakuks selline puu silmarõõmu ka Kabalast läbisõitjatele.

Nii otsustaski spordi- ja kultuuriselts algatada kampaania, et koguda annetusi puuistiku ostuks, selle istutuse tarvis tehnika rentimiseks ja esialgseteks hooldustöödeks. «Pidasime seltsis nõu, et valla rahakotist me raha ei küsi ja proovime ise hakkama saada,» põhjendas Rass otsust koguda annetusi.