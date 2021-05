Statistikaamet: Mille peale kulutati mullu enim, millelt hoiti kokku?

Linnas kulus leibkonnaliikmel eluasemele keskmiselt 82 eurot, mis on 12 eurot rohkem kui maal. Aasta varem oli see erinevus 19 eurot. Transpordile kulus leibkonnaliikme kohta ühes kuus linnas 60 eurot ning maal 76 eurot. Veel 2019. aastal oli transpordile tehtavate kulutuste erinevus linnas ja maal elavate leibkonnaliikmete võrdluses 8 eurot, eelmisel aastal aga juba 16 eurot. Linnas tähendas see, et transpordile kulus 12,5%, maal koguni 16,4% kogu leibkonna eelarvest.