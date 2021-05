PILDID ⟩ Tolli metsa kõnni- ja matkarada sai uue kuue

Türi spordiklubide liidu spordirajatiste haldusjuht Martin Kaschan selgitas, et alates märtsikuu algusest on nad liidu kollektiivi ja vabatahtlikega suusarada korrastanud. "Tekkis mõte teha eraldi kõnni- ja matkarada, mida hakatakse ka talvel mootorsaaniga sisse sõitma. See on kompromiss jalutajate, koerteomanike ja suusatajate vahel," ütles ta. "Nüüd on rada märgitud, plaanis on teha veel Kreutswaldi tänava otsa üks sild, et tekitada hea üleminek kõnniteele. Toome juurde veel lisa suunaviidad."