Linnameeskond kohtub täna Nõmme Kaljuga

Keskkaitsja Ishaku Konda ütles, et tiitliheitlust silmas pidades on meil vaja võtta sellest mängust kolm punkti.

Väravavahtide treener Jüris Sahkur: „Eelmises mängus Kaljuga pääsesime viimasel hetkel, sel pühapäeval on plaan hakata varem väravaid lööma. Eesmärk on lõpetada nädal positiivselt ehk mäng on vaja võita.”