Türil läheb kesknädalal orienteerumiseks

Seega kolmapäeval, 19. mail, kell 9-18 on kõigil soovijail võimalus põnevaks orienteerumisseikluseks õiteilus kevadpealinnas. Rada ja kontrollpunktid asuvad linnamaastikul ja on läbitavad nii jalgsi, jalgratta kui ka lapsevankriga. Stardi ja finišipaik asuvad kesklinna ringtee juures pargiteede alguses.

Kaart on mõõtkavas 1:5000. Raja pikkus on linnulennult 2,89 km ja rajal on 11 kontrollpunkti. (JT)