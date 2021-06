Enam kui 6500 eurone küttevõlg tõi korteriomanikule kohtukutse

Ühistus kehtivate reeglite kohaselt tasuvad isikud, kellel on kütteperioodil küte välja lülitatud, 15% soojusenergiakuludest. Alates 2003 on kostja tasunud soojusenergia tarbimise eest tegelike kulude asemel 15% kuludest, kuivõrd kostja on hagejat teavitanud, et küte on korteris välja lülitatud. See tähendab, et kuigi kostjale kuuluva korteri reaalosa suurus on 76,70 m2, arvestati soojusenergia kulude jaotamisel korteri pindalaks 11,51 m2, mis on 15% korteri tegelikust pindalast.