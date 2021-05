Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson ütles aprillis, et "Eesti matuse" Vargamäe etenduste piletite ühe päevaga läbimüümine tuli teatrimeeskonnale üllatusena. Seetõttu leidis teater võimaluse lisada kõigile seitsmele etendustele väikese koguse lisakohti. 6. juulile lisati ka täiesti uus etendus.

Ligi kuu aega hiljem on Piletimaailmast näha, et esialgse seitsme etenduse asemel mängitakse sel suvel Vargamäel "Eesti matust" lausa 11 korda. Kusjuures pileteid on saada veel ainult 12. juunile lisatud etendusele ning neljapäeval kella 16.20 seisuga vaid 12 tükki.