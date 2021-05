Võrreldes lisaeelarve esimese lugemisega on lisandunud mitmeid muudatusi, mis on tingitud sellest, et vabariigi valitsuse poolt tuli kõikidele Eesti omavalitsustele nn koroonatoetus. Paide linn sai investeeringu toetuseks 250 000 eurot ja lisaks veel toetusfondi 114 000 eurot, mis mõeldud saamata jäänud tulude katteks.

„Meil on asutusi nagu näiteks Ajakeskus Wittenstein ja Paide Spordikeskus, kelle tegevus sõltub väga suurel määral piletitulust. Koroonatingimustes on kuude kaupa selline tulu saamata jäänud ning et aidata selliseid asutusi taas jalule, ongi plaanis selle toetuse näol kompensatsiooni pakkuda" sõnas linnapea Priit Värk.

Lisaeelarves pannakse rõhku ka kooliperede vaimsele tervisele, et nii direktorid kui ka õpetajad saaksid osa võtta vajalikest koolitustest või kasutada tugisiku teenuseid. „Distantsõppe periood tõi ilmsiks selle, et nende õpilaste käitumine, kes olid juba varem käitumishäiretega, on läinud veel hullemaks, seega tahame kaasata tugispetsialiste, et selliste probleemidega tegeleda. Juurde on tulnud ka hariduslike erivajadustega õpilasi, kes vajavad tõhustatud tuge, seega tuli meil linna eelarvesse sellised täiendavad väljaminekud arvestada" lisas Värk.