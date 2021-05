Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paides oli neljapäeval kohtu all 76aastane Arvi Lugu, kes tunnistas üles, et lõhkus Reopalu kalmistul riste, et saada neilt kätte vasest nimeplaate. «Lollakas olin,» võttis ta pärast istungit oma teo kokku. Lugu nõustus kokkuleppemenetlusega, mille järgi on tema karistus kaks aastat vabaduskaotust, mida ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane kahe aasta jooksul toime uut kuritegu. Paide linnavalitsusele peab Lugu hüvitama 49 656 euro suuruse kahju.

* Neli aasta tagasi Paide linnavolikogu valimistel enim hääli saanud endised linnapead Siret Pihelgas ja Alo Aasma lõid ühise valimisliidu Inimeste Linn. Pihelgas ja Aasma selgitasid, et valimisliiduks ühinevad eelmistel valimistel Paide linnavolikogus neli kohta saanud sotsiaaldemokraadid ja valimisliit Suur-Järvamaa, millel on linnavolikogus praegu kolm kohta.

* Paide linnavolikogu võttis neljapäeval vastu otsuse panna 1542 Väätsa prügila linnale kuuluvat aktsiat enampakkumisele alghinnaga vähemalt 790 eurot. Seega teeniks linn prügila aktsiate müügist vähemalt 1 218 180 eurot.

* Reedel avas Paide muusika- ja teatrimaja väikeses saalis hüpiknäituse, mis märgib ühtlasi Üüve-Lydia Toompere, Siim Tõniste ja Paide teatri kogukondliku etenduskunstide projekti esimese järgu vahefinišit. Kuu algusest on Paide teater projekti «Paide 3000» kestel võõrustanud etenduskunstnikke Toomperet ja Tõnistet, kelle uurimuse keskmes olid asjad, mille üle paidelased uhkust tunnevad. Kohtumiste ja intervjuude käigus tutvusid nad 12 paidelasega, kellest igaüks andis näitusele ühe eseme, mis esindab midagi, mille üle inimene uhke on.

* Paides elav Rene Martin püüdis eelmisel nädalal karpkala, mis kaalus 19,1 kilogrammi. See isend ületas kalamehe senist rekordkala rohkem kui kilogrammiga. Martin selgitas, et karpkala saab püüda erineva söödaga, sest too kala sööb vaat et kõike vihmaussist kartulini. Tema sai rekordkala kätte söödakuulidega. «Eks temaga maadlemist oli püüdmisel omajagu,» sõnas ta.

* Samavõrd, kuidas aiapidajad oma valdustes hoogsalt toimetavad, on kevadet tervitama saabunud ka aednike suurim hirm – Lusitaania teetigu, kel nüüd on seltsis ka uus võõrliik, mustpeatigu. Oranžikat-roostepruuni värvi lusitaanlane tegutseb Eestimaal juba üsna mitu aastat ja alguses nii jõudsalt ei levinud. Viimase kolme-nelja aasta jooksul on limukas vallutanud pea kogu Eesti. Kõik aiapidajad, kes on selle liigi esindajatega kokku puutunud, ei saa ka parima tahtmise juures nimetada ühtegi plussi, miks neid hävitama ei peaks.

* Neil päevil lendavad Järva maleva kaitseliitlased Tõnu Nurk (33) ja Sven Eric Tamme (22) kaitseliidu ESTGUARD 4 üksuse koosseisus esmalt kaheks nädalaks Taani karantiini, misjärel siirduvad nad katseliitlaste rühmaga pooleks aastaks missioonile Lähis-Itta. Pärast kaht Tallinnas elatud aastat kodulinna Paidesse naasnud Erlanne Vahter (20) on seda meelt, et meelitamisega noori Järvamaale elama ei too. Lõppude lõpuks rajavad noored kodu ikka sinna kohta, mis on neile südamelähedane.