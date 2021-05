Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval veidi pärast kella 20 juhtus Paide linnas Sillaotsal raske liiklusõnnetus, kui Audi sõitis teelt välja vastu puud. Politseinikud said mõni minut enne avariid ühelt liiklejalt kõne, et Pärnu–Rakvere maanteel sõidab Paide poole üks Audi väga suure kiirusega. Politseinikud sõitsid liiklushuligaani otsima ja märkasidki teda pärast Sillaotsat, kuid selle ajaga, kui politseiauto uuesti suuna Paide poole võttis, oli Audi juba vastu puud sõitnud.

* Möödunud aastal valisid järvalased aasta teoks Kirna tulbimere, mille ilu käis nautimas 10 000 inimest. Ükski teine üritus maakonnas ei suutnud nii palju tähelepanu pälvida. Kirna mõisa omanik Reimo Lilienthal sõnas, et kui aasta tagasi oli ta sellisest rahvatulvast üllatunud, siis nüüd on tal sama tunne, sest tänavu on huvilisi veelgi rohkem. Möödunud nädalal leidis Kirnasse tee 10 000 inimest ehk sama palju, kui eelmisel kevadel nelja nädala jooksul.