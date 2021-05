Töö kunstnik on kooli 7. lennu vilistlane Annes Arro ning selle teostas sama lennu vilistlane Jaan Meikup. Tänavuste lõpetajate klassijuhatajad on õpetaja Kristi Teder, Eve Lehtpuu ja Helena Saar. Koolipere on kingituse eest tänulik ja õnnelik.