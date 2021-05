Kõik lastetoetused peaksid olema ühesuurused

Möödunud aastal sündis 13 130 last ehk peaaegu tuhat vähem kui aasta varem. Viimati sündis ühe aasta jooksul nii vähe lapsi 2003. aastal.

Väikest lohutust pakub teadmine, et meie rahvaarv on viimastel aastatel suurenenud, aga seda sisserände arvel. Just siinkohal peame nägema perepoliitika olulist rolli sündimuse suurendamiseks ja lapse kasvamist toetava keskkonna loomisel.