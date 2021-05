Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Isamaa on Paides võitnud viimased kolmed valimised. Ligi neli aastat tagasi sai erakond linnapeakoha jälle endale ja kuigi vahepeal on koalitsioonipartner vahetunud, siis Priit Värgi linnapeatool pole kõikunud. Isamaa võiks minna ka sügisestele valimistele vastu kindla favoriidina, kuid juba on avalikult teada, et lõhe on Paides nii suureks läinud, et arutusel on variant minna valimistele uue linapeakandidaadiga või lööb Priit Värk Isamaa nimekirjast lahku ja läheb valimistele oma seltskonnaga.

* Teisipäeval kella 11 paiku tegi nurmsilane Helle Piik koos koer Ruudiga igapäevast jalutuskäiku ja oli parasjagu keset lennurada, kui ootamatult tuhises üle pea kaks Black Hawki lahingukopterit ja poetas sadakond meetrit hiljem maha kaks esimest jagu sõdureid, kes kohe võtsid sisse lahing­formatsiooni. «Kopterid lendasid üle pea väga madalalt. Koer Ruudi ei teinud neist üldse välja,» kiitis Piik Beagle’i tõugu lemmiklooma, kui lisaks kopterimürale kostis dessandi alalt käsirelvade tärinat.

* Juba aastakümneid on Järvamaa kultuuripreemiaid kätte antud A. H. Tammsaare muuseumis Vargamäel, kus asuvasse kultuurihiide on laureaadid istutanud oma nimetahvliga puu. Nüüd on tava niisugusel kujul lõpule jõudmas, sest hiide enam puid juurde ei mahu.

* Aravete päästjad on varsti veerand sajandit olnud kogukonna teenistuses. Sügisel täitub Aravete päästekomando asutamisest 30 aastat, mille puhuks avaldatava raamatu tarvis koguvad päästjad lugusid nii kolleegidelt kui ka inimestelt, kes on selle aja jooksul komandoga kokku puutunud.

* Eelmisel nädalal välja hõigatud tenniselaagritesse pani end ühe päevaga kirja 27 last. Kui esialgu oli kavas kaks kaheksa lapsega laagrit ja kohti oli 16, siis nüüd suurenes kohtade arv 32-le. Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et selline huvi tennise vastu oli suur üllatus. «Ausalt öeldes mõtlesime, et alustame koos Kose tennisekooliga laagritega tasa ja targu ning pigem oli mure, kas üldse soovijaid tuleb, aga tundub, et spordiala on menukas,» lausus ta.