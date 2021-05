Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* See oli mõni aeg tagasi, kui Mari (nimi muudetud – toim) võttis oma ema nimel laenu. Mitte korra ja natukene, vaid ikka korduvalt ja tuhandetes eurodes. 2019. aasta 2. septembril 1000 eurot. 14. novembril 500, kolm päeva hiljem 1500, viis päeva edasi 500, ülejärgmisel päeval 550 ja lõpetuseks 25. novembril 600 eurot. Saadud 4650 eurot kandis Mari erinevatele pangakontodele. Vähemalt korra võttis ta veel laenu. Sai 531 eurot. Samuti tegi Mari ema teadmata tolle pangakontolt erinevates summades ülekandeid. Kahjudesse lisandus veel 1074 eurot. Kuigi ringkonnaprokurör Merike Lugna väga tahaks, et see oleks üksikjuhtum, siis nii see ei ole. Järvamaa inimeste raha himustavad teada nii omad kui ka võõrad kelmid.

* Möödunud nädalal otsustas Paide linnavolikogu panna 1542 Väätsa prügila linnale kuuluvat aktsiat enampakkumisele alghinnaga vähemalt 790 eurot. Seega teeniks linn prügila aktsiate müügist vähemalt 1 218 180 eurot. Täpselt sama küsimus oli neljapäeval arutusel ka Türi vallavolikogu istungil, kus volinikud otsustasid samuti panna aktsiad müüki sama hinnaga.

* Eelmisel reedel Paide Hillar Hanssoo põhikoolis olnud tutipeol kinkisid lõpetajad kooli nimekivile ka Paide Hillar Hanssoo põhikooli märgise – päikesekrooni, millel on põhikooli alguse aastaarv 2018. Töö kunstnik on kooli 1984. aastal lõpetanud seitsmenda lennu vilistlane Annes Arro ja selle teostas Jaan Meikup samast lennust.

* Osaühing Türi Bel-Est on Valgevenega äri ajanud juba 30 aastat, sest ettevõte on Minski traktoritehase ametlik esindaja Eestis. Selle ajaga on Türil müüdud ligi 5000 Valgevenes valmistatud traktorit Belaruss. ASi A.Tammel juhatuse liige Indrek Tammel ütles, et seni on Valgevenega äriajamine sujunud, kuid praegu hirmutavad teda jutud, et selle riigiga tuleks seda vältida.

* Viimaseid nädalaid Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia näitleja eriala tudeng, tänavu Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi pälvinud Maria Paiste seab oma järgmisi samme Paides. Seda vaatamata asjaolule, et autota inimesele on Kesk-Eestisse jõuda vaat et võimatu. Aga Tallinnast pärit Mariale meeldivad proovikivid, miks muidu oleks ta siin.

* Paidelane Chris Murro on aastaid tegelenud omapärase hobiga. Ta kogub kuulsate inimeste autogramme ja teeb endast koos nendega pilte. See on toonud talle teatriringkondades teatava kuulsuse, isegi president Kersti Kaljulaidi turvameeskond tunneb teda juba nime- ja nägupidi.

* Kuigi ületarbimine ja kliimakatastroof on uudistes igapäevateemad, pole inimesed kuigi altid tarbimisharjumusi muutma. Poes haaratakse ikka tuttavate kaupade järele, sest ökomärgisega tooted võrduvad paljude meelest lihtsalt reklaamitrikiga. Järva Teataja proovis järele, kas ökomajapidamisvahendid on oma hinda väärt.