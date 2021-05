Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Kõiki türilasi, kes on alustanud kooliteed Hariduse tänaval asuvas vanas valges algklasside majas – ja neid inimesi on Türil väga palju –, tabaks praegu selles majas viibides ühtviisi äratundmisrõõm, aga ilmselt ka pisuke segadus. Kõik on nii samamoodi, samas uus ja teistsugune. Koolikella selles majas enam ei kuule, sest nüüd on haridustempel raamatukogu ja vallavalitsuse kodu. Viimased paar nädalat on vallavalitsuse töötajatel kulgenud suure kolimise tähe all. Sellest nädalast alustati tööd uues kohas.

*Eelmisel reedel oli Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppekompleksis asuva tehnikamaja hoovi õhus rohkelt tossu, kuulda omajagu mootorimüra ja näha uhkeid poognaid, mida ühe neljarattalisega on võimalik võtta.

Järvamaa kutsehariduskeskuse autoeriala juhtõpetaja Tarmo Savisaar põhjendas, et Kaarel Piirojale kuuluvat Nissani driftiautot läks tarvis selleks, et filmida mootorsõidukitehniku erialale tutvustav reklaamklippi. «Üritasime videot filmida tavapärasest teistsuguses võtmes. Kui muidu oleme teinud klassikalise autoteeninduse video, kus õpilased on ühe auto kallal ametis, siis sel korral proovisime läheneda noore inimese vaatenurgast ja filmida mitte niivõrd õppetööd, vaid muud noortepärast, mis on selle erialaga seotud,» lausus ta.

*Eelmisest nädalast on PAIde lasteaia Kullapai maja uues kasvuhoones kõigil rühmadel oma istutuskast, kus kasvavad tomatid ja mõni maitsetaim. Istutustöö tegid ära lapsed ise.

Taimed hankis iga rühm ise. Enamik valis tomatid, sest neid on lastel hea kasvuhoonest suhu pistmas käia. «Kasvatasime sel aastal lastega ka kurke, kuid need sirgusid aknal kiiresti suureks. Et viljad on juba küljes, siis ei saa neid kasvuhoonesse ümber istutada,» lausus lasteaia direktor Ele Enn.

*Hiljuti andis Paide linnavalitsus teada, et juba sel suvel läheb lammutamisele Laia tänava rulapark. Nüüd on sõitjatele ohtlikuks muutunud ka Türi välirulapark Tolli tänaval, mida kavatsetakse suve hakul veel veidi remontida, kuid sügisel ootab sedagi ees lammutus.