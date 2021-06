Tuhanded jalgrattad leiavad tänaulikud uued omanikud

„Kui me selle aasta veebruaris projektiga alustasime, arvasime, et kogume kokku umbes 500 jalgratast. Üsna varsti sai aga selgeks, et see arv tuleb kiirest täis, nii et suurendasime eesmärki 1500-le rattale. Nüüd, kolm kuud hiljem, on meile kinkimiseks registreeritud üle 2500 jalgratta, mida jõudumööda kokku kogume ja need saavad vajaliku korrastuse ja hooldustöö, nii et need on ohutud ja turvalised lastele kätte andmiseks. Oleme piirkonniti kätte jagamisega juba peale hakanud. Näha seda rõõmu ja sära nende laste ja noorte silmis, kes oma elu esimese jalgratta kätte saavad, on südantsoojendav. Sel hetkel tõesti tunned, et kogu see ettevõtmine on end ära tasunud. Inimesed on selle projektiga imeliselt kaasa tulnud, ilma Eesti rahva abita, poleks me iialgi nii mitme pereni oma üleskutsega jõudnud. Neid heategijaid, kes soovivad, et igal Eestimaa lapsel oleks täisväärtuslik, mitmekesine ja õnnelik lapsepõlv, neid on meie ümber õnneks väga palju,“ nendib Igale lapsele jalgratas projekti tegevjuht Lembit Arikainen.