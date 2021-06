Lelle ja Käru vahel tuleb arvestada teetöödega

Tuletame autojuhtidele meelde, et liikluses osalevad kevadest sügiseni üha aktiivsemalt jalgratturid, mopeedide ja mootorratastega sõitjad. Kaherattalistega liiklejad on vähem märgatavad, ent nad on liikluses kindlasti ohustatum osapool, kuna õnnetuse korral saavad viga eelkõige nemad.