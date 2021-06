Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Paides on lastele avatud uus mängutuba Triangel, millesugust pole linnas kunagi olnud. Tahad, lase pallimerre liugu, küpseta mänguköögis kaneelirulle, triigi kodunurgas pesu, müü mängumajast porgandeid, kihuta isteautol mööda rallirada või pea sõpradega salanõu tipitelgis. Seda kõike saavad lapsed nüüd oma pidudel nautida ja külalistele pakkuda.

Just sellist avarat, valgusküllast ja mitmekülgset mängutuba on paidelased Merit ja Meelis Vaarma kodulinnas ammu näha tahtnud. Et seda polnud ja laste tähtpäevi tuli käia Tallinna külje all tähistamas, tegid nad mängutoa lõpuks ise valmis.

«Me ei oska öelda, kui palju töötunde oleme siia matnud, ja rahasumma üle ei jaksanud me lõpuks samuti enam täpset arvestust pidada. Päris viiekohaliseks summa siiski ei kasvanud, ütles Merit Vaarma.

Enda läbi mõeldud on ka kogu mängutoa sisustus. «Sain inspiratsiooni oma lastelt, jälgides kõrvalt nende mängu ja harjumusi. Nii tean, mis neile meeldib ja mis mitte," lausus ta.

*Paidesse rajatava 19. sajandi tegevusmuuseumi hoonete ümberehitus on lõpusirgel. Ajakeskuse Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa ütles, et pool tööd on tehtud, kuid muuseumi sisustamisega on teine pool alles ees.

Hiiemaa selgitusel tegi komisjon esmaspäeval muuseumis ringkäigu ja vaatas tööd üle. Ta märkis, et veel on tarvis bastioni nõlva kindlustada, tuua mulda ja külvata muru. Majas sees on teha jäänud üksnes pisitööd. Tegevusmuuseumi ehitus pidi esialgu maksma 1,4 miljonit eurot, kuid Hiiemaa ütlust mööda kallines see 1 470 000 euroni.

Hiiemaal on hea meel sellegi üle, et muuseumi ehitus on andnud paljudele kohalikele inimestele tööd, sest nii projekteerimis- kui ka ehitushanke võitsid kohalikud ettevõtted. Hiiemaa teadis öelda, et ka allhanke kaudu objektil töötanud ehitajatest olid paljud kohalikud inimesed. Nii võib öelda, et muusumi ehitus on justkui kogukondlik projekt.

*Kui aegu tagasi kuulutasid politoloogid valimisliitudele konkurentsis erakondadega kadu, siis sügisesteks kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks valmistuvad Järvamaa poliitikud sillutavad teed valimisliitude jõuliseks tagasitulekuks, kui loobuvad järjest erakonna nimekirjadest.

Napp kuu tagasi otsustasid Türi valla isamaalased minna valimistele vastu valimisliidus, seejärel teatasid samasugusest otsusest Paide sotsiaaldemokraadid, heites ühte Suur-Järvamaa valimisliiduga. Eile moodustasid valimisliidu Tulevikuvald Türi sotsiaaldemokraadid.

Türi sotsiaaldemokraatide liider Lauri Läänemets ütles erakonna aseesimehena, et erakondliku selgrooga valimisliit nimega Tulevikulinn Türi läheb sügisel Türi vallas valimisi võitma. Praegu on Isamaal Türi vallavolikogus kümme ja sotsiaaldemokraatidel seitse kohta. Jõujooni on plaanis nüüd kindlalt muuta.

*Varsti pool aastat tegutsenud Ahula pood laiendas hiljuti kaubavalikut. Poe omanik Marek Balder ütles, et esimestel kuudel pole läinud nii hästi, kui võiks, kuid raskuste kiuste püüab ta siiski inimestele võimalikult mitmekesist valikut pakkuda.

Balder märkis, et suurem kaubavalik ongi üks viis, kuidas ostjaid juurde meelitada. Kui varem leidis Ahula poe lettidelt valdavalt toidu- ja majapidamiskaupu, siis nüüd on seal ka koolitarbeid, pesu, sokke ja hügieenitarbeid. Rohkem on toidukaupu ja majapidamiskraamigi.