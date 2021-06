Tartu Ülikooli COVID-19 seireuuringu järgi on võrreldes ühe kuuga nakkusohtlike täiskasvanute hulk Eestis kahanenud kolmandiku võrra ehk 0,58 protsendilt 0,38 protsendile. See tähendab, et nakkusohtlikud on praegu umbes 3900 täiskasvanut. Samuti on uuringu andmeil COVID-19 antikehad tekkinud pooltel täiskasvanutel, üle 65-aastaste hulgas on antikehad olemas juba 80 protsendil inimestest. Uuringu tulemused näitavad, et piirangud on väga oluliselt vähendanud COVID-19 levikut ja senised leevendused pole toonud kaasa nakkusohu kasvu.