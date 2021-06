AS Schenker juhatuse liikme Kristo Vrageri sõnul on Eestis auto ja haagise maksimaalne pikkus praegu 18,75 meetrit ning kõige laialdasemalt on tegelikult kasutuses 16,5-meetrised masinad. „Pikkade autorongide eesmärk on muuta linnadevaheline kaupade vedu efektiivsemaks ning 25,25-meetrise veosega saaks ühe sõiduga tervelt 13 tonni jagu kaupa praegusest rohkem vedada, mis on oluline sääst,“ ütles Vrager.