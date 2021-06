Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Reede õhtul avanes aiavärav Hindreku talu hoovirestos, mis on uus maitseelamusi pakkuv toidukoht Järvamaal Valgma külas. Tallinna–Tartu maanteelt vaid väikese kõrvalpõike kaugusel asuv restoran eristub sellega, et einet saab võtta vabas looduses ning nautida klassikalise taluõue aastaaegadest tulenevaid võlusid.

Hindreku talu ja restorani perenaine Tuuli Klementa ütles, et see ei tähenda, et vihmaga või tuulise ilmaga peaks Valgma teeotsast mööda sõitma. «Sõltuvalt ilmaoludest saame alati lauad katta ka meie talu veinikamb­risse, kamina- või aidasaali, kuhu aiailu täpselt samamoodi kätte paistab,» lausus ta.

Esialgu on Klementa selgitusel tegemist nädalalõpu restoraniga, mis on avatud neljapäevast pühapäevani. Peakokana asub hoovirestos ametisse Johannes Sihver, kes on Järvamaa juurtega mees ja töötanud kokana juba 12 aastat viimased seitse nendest Norras.

«Teeme koostööd Rutikvere mõisa kalakasvandusega, kust saame peale klassikalise forelli ka tuura ja tuuramarja. Musta kalamarja saame kasutada eelroogades, kuid tuurast plaanime kujundada ühe pearoa, mis on tuurašašlõkk,» avaldas peakokk ka veidi teavet menüü kohta.

*Roheline lipp suplusrannas annab märku sellest, et vesi on veemõnude nautimiseks täpselt paras: 19 kraadi ja peale ka. Roheline lipp koolimaja ees asuvas lipumastis aga tähendab, et see haridusasutus tähtsustab keskkonda ja selle heaolu. Alates reedest lehvib rohelipp ka Laupa mõisakooli ees.

Laupa koolis on viimastel aastatel tehtud mitu keskkonnateemalist projekti ja nii on kogu koolipere nakatunud rohepisikuga. Prügi sortimine, õuetunnid, säästlik eluviis ja muu selline on Laupal juba ammuilma norm. Eilsega sai see kõik i-le punkti, sest koolil on nüüd keskkonnamärgis «Roheline lipp».

*Pole põhjust kahelda, et Tartumaal asuva Elistvere loomapargi staar on Karoliina. See on 1998. aastal Järvamaalt Kabala metskonnast orvuna leitud mõmmik, kelle tegemistele elavad igal aastal kaasa kümned tuhanded inimesed.

Olgu päikesepaisteline ilm või sadagu vihma, loomapargi mitteametliku maskoti staatusse tõusnud Karoliina aediku juures on alati rahvast. Ja kui jõulude ajal, täpsemalt 26. detsembril tähistatakse Karoliina sünnipäeva, siis hiljem saabunud õnnitlejad võivad olla enam kui kindlad, et karu ei pruugi nad esmapilgul silmata – ta on seal kusagil kaugel, uudishimuliku inimmassi taga.

Elistvere loomapargi teabejuht Elle Mäerand ütles, et kui jätta kõrvale pikkade objektiividega fotokaamerad ja nendega pilte tegevad külastajad, siis loomapargi töötajatele tundub, et Karoliinale inimesed üldiselt meeldivad. «Mitte selle pärast, et inimesega seostub toit, vaid ennekõike igavuse tõttu. Meie loomapargi asukatele on ju kõik ette-taha ära tehtud ning uudistavad inimesed toovad päevadesse vaheldust,» lausus ta.