Pärgviirusest viidute mälestus väärib, et inimkond oleks edaspidi parem asukas oma planeedile, rääkis president Kaljulaid. „Ja inimkond ongi. Tegelikult on selles, et individualismis süüdistatud kodanikud üle ilma suutsid eakate elude säästmiseks loobuda paljust olulisest, üks väga selge märk. See on märk, et 21. sajandi inimesele on loobumine kellegi elu hoidmiseks jõukohane,“ rõhutas Vabariigi President.