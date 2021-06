Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linna keskväljakust kujuneb vähem kui kuu aja pärast kohtumispaik ja suveürituste pealava, kuhu on oodata kontserte, filmiõhtuid, töötubasid, spordiüritusi, lastehommikuid ja kodukohvikuid. Ruumieksperimendi avamisel esineb tunnustatud jazzmuusik Lembit Saarsalu oma ansambliga.

Linnapea Priit Värk ütles, et ruumieksperimendist, mis kannab tänavu nime PaideWay, saab kohaliku kogukonna suvine kohtumispaik ning nagu eelmised aastad on näidanud, siis on linlased selle rõõmuga omaks võtnud ja kutsunud siia ka sõpru mujalt. «Paide peab oluliseks, et linna tekiks juurde head avalikku ruumi,» lausus ta.

Oluline uus rajatis saab võimalisel olema noorte välistuudio ehk klaasist paviljon, kus teha vestlussaateid või lihtsalt muusikat mängida – tekib võimalus luua kogukonnaraadio. Samuti kerkib keset linna välimööbli kõrvale installatsioon, tähekombinatsioon #paideway (eesti keeles Paide tee või Paide moodi), mille taustal fotosid teha ja sellega Paides tehtavast sotsiaalmeedias laiemalt teada anda.

*Türi muuseumis oli nädal tagasi eriline õhtu. Esiteks oli üle pika aja võimalik päris näitust avada ja külastajaidki kohale paluda. Teiseks tuli selleks, et näituse jagu esemeid vaatamiseks kokku saada, nii mõnelgi türilasel oma koduseid riiuleid tühjendada. Teisiti poleks Karin Pihliku nõelvilditud villapäid ühte ruumi kokku tuua õnnestunud, sest pea kõik neist on tehtud kingiks ja mööda ilma laiali.

Õnneks on autoril mõni eksemplar ka kodus ja nii on näitusel, mis kannab nime «Villavallatused», vaadata 21 tuntud või veidi vähem tuntud inimese nõelvilditud büsti. Neile lisaks veel vilditud loomakesi ja nukke.

Muuseumi juhataja Erika Jaanholdi selgitusel on igal villapeal väike spikker nimega juures, aga tegelikult oleks võinud need ka ilma siltideta välja panna, niivõrd hästi on Karin Pihlik osanud inimest ja tema olemust tabada. «See on ikka suur kunst!» märkis ta.

Esimesena valmis Pihliku nobedate näppude all näitleja Heino Seljamaa, kes juhtumisi on tema kunagine klassivend. Tuli täitsa tõetruu välja ja Pihlik viis villapea klassivennale sünnipäevakingituseks. «Ja nii see hullus lahti läks,» ütles ta nüüd, 57 villapead hiljem – täpselt nii mitu on ta neid nüüdseks valmistanud.

*Eelmise aasta oktoobris sõlmisid Türi lasteaed ja Türi ühisgümnaasium koostöölepingu, mille tulemusel lisandus gümnasistidele võimalus osaleda lastehoiu valikkursusel. Kohad täitusid ülikiirelt ja eelmisel nädalal sai kursuse esimene lend kätte tunnistused.

Türi lasteaia direktor Angela Lõhmus ütles, et kursusest huvitatuid oli sügisel ligi 30, aga kohti jagus 16 noorele. «Kui sügisel kuiva teooriapäevaga alustasime, siis õhtuks oli noortest täitsa kahju. Aga ma arvan, et see oli siiski hädavajalik sissejuhatus,» ütles Lõhmus.

Teoorias õpitut said kursuslased õppeaasta jooksul ka praktikas proovida ja nii lükati ümber stamparvamus, et lapsed saadetakse lasteaeda üksnes mängima.