Naiskodukaitse kutsub üles mälestama võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanuid

Mälestusürituse peakorraldaja Teele Raja sõnas, et mälestusüritus "Ma ei unusta Sind!" on ellu kutsutud austusest ja püüdest omalt poolt panustada Eesti rahva ajaloolise mälu säilimisse. Pea igas peres on ringlemas mõni lugu või alles jäetud mälestusese, mis võetud kiirustades kodunt kaasa, lootuses see kunagi vanale kohale tagasi asetada. Õnnelikud olid need, kes jõudsid tagasi oma perede juurde, vanasse kodukohta. Tänapäevastes oludes on seda kõike väga raske ette kujutada ja tajuda. "Meie kohus on ilustamata otsa vaadata oma riigi ja rahva minevikule ning teha omalt poolt kõik selleks, et midagi niisugust ei saaks mitte kunagi enam korduda," lisas Raja.