Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Paides Põllu ja Vainu tänava nurgal Suur-Aia tänavat ületanud perepea haaras taskust telefoni ja tegi kaevandi põhjast paistvatest maakivilahmakatest paar pilti. Lapsevankrit üleskaevatud tänavast üle nüginud pereema aasis lõbusalt: «Mine aga vaata lähemalt, jah. Ehk leiad veel kuldagi!»

700aastase ajalooga linnas on üsna ootuspärane, et koppa sügavamalt maasse lüües paljastub minevikust midagi käegakatsutavat. Paljudele paidelastelegi üllatuslikult on paar kuud tagasi kapitaalremonti antud Suur-Aia tänava all keskaegse linnamüüri sisse jäänud ala ja iga kopatäiega võib pinnas välja anda midagi minevikust.

Suur-Aia tänavat ehitab uueks ehitusettevõte Nordpont ja tänavasillutise alla sätitavaid torustikke kaevab Paide MEK. Kuigi kulda kaevanditest seni leitud pole, võib kulla kaaluga olla iga väikseimgi detail või teadmine linna varasemast ajast, sest vaatamata väärikale ajaloole on arheoloogilisi kaevamisi linnas tehtud vähe.

*Imavere lasteaed Mõmmi avas sel kevadel loomapargi, kus näeb 18 vineertahvlist tehtud Eesti metsades elavat looma nende elusuuruses. Loomapargist on kujunenud põnev huviväärsus ja õppekoht nii lasteaialastele kui ka kohalikele uudistajatele.

Lasteaia direktor Heidi Arula selgitust mööda tahtsid nad nimme teha loomad õiges suuruses, et lapsed tunnetaksid nende kõrval seistes, millised nad päriselt on. «Üksnes põdra panime maha lamavasse asendisse, sest püsti seisva põdra tarvis ei leidunud nii suurt vineeritahvlit,» sõnas ta.

Vineeriloomade mõõdud on võetud täiskasvanud loomade keskmiste suuruste järgi. «Kindlasti on kuskil metsades ka suuremat karu või hunti, kuid jäime oma valikutes keskmistesse mõõtudesse,» lisas ta.

*Aravete keskkooli üheksanda klassi õpilased osalesid kaitseministeeriumi kampaanias «Naised vormi» ja võitsid auhinnareisi kaitseväe matkekeskusse, kus oli võimalik virtuaalses simulaatoris sõjaharjutusi läbi mängida.

Kampaania eesmärk on suurendada noorte naiste teadlikkust ajateenistusest ja karjäärivõimalustest kaitseväes. Selle ühe osana valmis saade, kus tele­ajakirjanik Eeva Esse küsitleb naissoost ajateenijaid ja tegevväelasi nende kogemuste kohta kaitseväes. Sedasama saadet vaatasid koolid üle Eesti ühiskonnaõpetuse ja klassijuhatajatundides ning seejärel arutlesid aktiivselt kogu klassiga selle üle.

Klassijuhataja Maili Antonsi ütlust mööda ei pea tänapäeva noored enam imelikuks seda, et ka tüdrukud ajateenistuses käivad. Vastupidi, poisid leidsid arutelu käigus, et tüdrukud saavad kindlasti ajateenistuses hakkama. Küll ei pidanud poisid vajalikuks ajateenistust naistele kohustuslikuks teha. Ka tüdrukud nõustusid, et naistele võiks ajateenistus vabatahtlikuks jääda.

*Ajal, mil Järvamaa veteranpoliitikud koondavad juba teist kuud ridu, klopivad valimisloosungitelt tolmu, moodustavad uusi valimisliite ja nimetavad linnapea või vallavanema kandidaate, kinnitab ka kõrget reitingut nautiv parlamendivälise erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas, et nende eesmärk on panna Järvamaal valimisnimekiri välja igas omavalitsuses.

Kristina Kallas möönab, et Eesti 200 on erakonda tõsisemalt üles ehitama hakanud pärast riigikogu valimisi kahel viimasel aastal. «Oleme noor erakond. Pooltes Eesti omavalitustes on meil liikmed olemas. Tõesti, Järvamaal veel osakonda pole, Järva vallas on meil liikmeid. Järvamaal on neid, kes tahavad Eesti 200 poolt hääletada ja neile tuleb võimalus anda,» selgitas ta.

*Laupäeval saavad Vodja mõisas laagriga alguse kandlepäevad, mis toovad Kesk-Eestisse kokku väikekandlehuvilisi lähedalt ja kaugelt. Ürituse tipphetk saabub järgmisel kolmapäeval, kui professionaalsed ja kohalikud kanneldajad annavad Paide raekojas kontserdi.