Festivali eestvedaja Kaido Kirikmäe sõnas, et koroonaviirus on ürituse korraldamist kõvasti keerulisemaks teinud. Raske oli määrata festivali aega, sest pidevalt rippus õhus küsimus, kas festivali on üldse võimalik teha, millise kuupäevaga plakatid trükkida.