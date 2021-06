Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Reede keskpäeval avati Imaveres pidulikult üürimaja. See on märgilise tähendusega ehitus, sest taasiseseisvumisaja jooksul pole Järvamaale nullist ehitatud ühtegi uut kortermaja.

Üürimaja avama tulnud riigihalduse minister Jaak Aab rõhutas, et selliste hoonete valmimisel rõkkab tema süda rõõmust. «Arvestades koroonaaega ja linnavurlede suurt huvi maapiirkondade vastu ning üha populaarsemaks muutunud kodukontoreid, siis mina leian, et seda suundumust tuleb toetada,» lausus ta.

Järva vallavanema Arto Saare hinnangul paitab Imavere silma nii oma edumeelsuse kui ka areneva ettevõtluskeskkonna poolest. «Kui võtame töökohad, siis Imavere on ikka üks väga elujõuline piirkond, sest siia käib tööle ka hulk inimesi kaugemalt,» selgitas ta. «On ju vana tõde, et seal, kus on töökohad, sinna tuleb ka muu elu. Imaverest rääkides ei saa mainimata jätta suurepärast asukohta Tallinna–Tartu–Viljandi ristteel.»

*Täna paigaldati pidulikult Paide riigigümnaasiumi hoonele nurgakivi. Kuigi tähtis sündmus pidanuks aset leidma juba jaanuaris, kui uue hoone vundament valmis ja maja hakkas kõrgusse pürgima, siis nüüd oli osaliste silmis hetk õigem ja esimesena koroonavabaks saanud Järvamaal kokku saada turvaline.

Esimesena kõnepulti astunud Paide gümnaasiumi abiturient Kaarel Vene ütles, et kooli asukohta on loksutatud siia ja sinna, kuid lõpuks paistab tunneli lõpust mitte valgus, vaid juba silmaga nähtav koolimaja. «Tunnen natuke kadedust ja kurbust, et ma üheksa päeva pärast kooli lõpetan ja siin majas enam õppida ei saa. Võime ju väita, et hoone on kõigest tühipaljas karp ja sisu loob ikkagi koolipere õppetöö ja muude tegevustega, aga minu hinnangul on ka sel karbil väärtust,» lausus ta.

Vene ütlust mööda on uus maja koolile keskkond, kus sünnivad head ideed, huvitavad tegevused ja mis hoiab koolipere koos. «See on koht, kust rändavad laia maailma paljud nutikad noored,» sõnas ta.

Üle kivide ja kändude kulgenud ehitus, mida kiirustab tagant aeg, peaks lõppema vahetult enne kooliaasta algust, et õpilased saaksid uut õppeaastat juba uues koolihoones alustada. Avamisel kõlasid julged kutsed taaskohtuda 80 päeva pärast seal samas maja avamisel. Kas see nii ka läheb, näitab aeg.

*Gilmar Krzivets on pealtnäha täiesti tavaline mees, kes töötab Järva vallavalitsuses ehituse peaspetsialistina. Mitte miski ei viita sellele, et ta on üle tuhande korra sukeldunud paikades üle maailma ja vahtinud tõtt viiemeetrise tiigerhaiga.

Juba proovisukeldumine võttis Gilmari sõrme, sõrmuse, käe ja südame. Gilmar tõstab jalad oma hubase kodu diivanile sirgu, ajab käed laiali ja ütleb särasilmselt: «Kui jõudsin vee alla, lõi sealne vaatepilt mulle justkui labidaga pähe! Vau!»