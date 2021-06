Aivar Ojaperv ütles, et startisid Rakverest kell pool üheksa hommikul ning teekond kulges kenasti. "Sedasi paari-kolmekesi ongi hea rahulik sõita. Grupis teeb keegi alati tempot, millega peab kaasa minema," rääkis ta.

Ojaperv ütles, et tõestas kõigile, et suur mees võib linnakruiseriga pikki vahemaid läbida küll. "Asi on pealehakkamises ja tahtmises. Ma ise tean ju oma võimeid ning tean, mida suudan," sõnas ta. "Nüüd usuvad teised ka, et koguka kere taga on päris sitke sell."

Ojaperv märkis, et väikseid viperusi tuli teekonnal ikka ette. "Sain sõrmed õliseks ja püksid plekiliseks, kui ühel korral tuli rattal kett maha. Aga panin selle peale tagasi ja teekond jätkus," rääkis ta.

Kõige igavam oli tema hinnangul sõita Roosna-Allikult paide poole. "Seal olid pikad ja igavad sirged ning selleks ajaks hakkas väsimus juba ka maad võtma," märkis ta. Aga mida Paidele lähemale jõuti, seda lõbusamaks sõit läks.

Teekonnal kohtusid Ojaperv ja Luige paljude toredate lugejatega ning nautisid suvesooja ilma. Neid turvas teekonnal Postimees Grupi saatebuss.

Paides võtsid Virumaa Teataja ajakirjanikelt teatepulga üle Järva Teataja eest Tallinnasse teele asunud Postimees Grupi Tallinna kontori töötajad. Üheksaliikmelise grupi eestvedaja Mait Tafenau selgitas, et teekond kulgeb mööda kõrvalteid ning Tallinna-Tartu kiirteest hoitakse eemale.

Tafenau märkis, et avastas teekonnaga tutvudes kaardirakendusest Tark Tee, et Väätsa ja Vahastu vahel on teetööd ja tuleb väga suur ring teha, et nendest mööda pääseda. "See ehmatas veidi, kuid igaks juhuks helistasin teetööde eest vastutava ettevõtte numbril ning sain teada, et tööd pole veel õnneks alanud. Seega pääseme ikka läbi," rääkis ta.

Esimene peatuspunkt saab rattureil olema Väätsa jalgratta muuseumi juures. Väiksemaid ja suuremaid peatusi tehakse teekonnal täpselt nii palju kui vajalikuks peetakse. Tafenau sõnul peaks nad Tallinnasse Postimehe peamaja juurde jõudma hiljemalt keskööks ehk siis laias laastus seitsme tunniga. "See on arvestusega, et sõidame umbes 20 kilomeetrit tunnis, kuid eelnenud etapid on näidanud, et tegelikult kulgeme suure tõenäosusega veidi kiiremini," ütles ta.

Igal juhul kogunevad ülejäänud velotuuril osalejad ja Postimees Grupi töötajad viimase etapi rattureid peamaja juurde tervitama juba kell 23 ajal. Tallinnas lõpebki viis päeva kestnud velotuur, mis algas Pärnust ning kulges läbi Viljandi, Otepää, Tartu, Jõhvi, Rakvere ja Paide.