Lasteaed läks kanapidamise moevooluga kaasa

Ja nii mitu päeva järjest. «Ega me ju alguses suurt reklaami teinud ja emad ei teadnudki, mis siin toimub,» ütles lasteaia direktor Ülle Kallakmaa.

Juhtunud oli aga see, et lasteaia loodustoas olid end sisse seadnud kanad. Täpsemalt kolm kana. Kui veelgi üksikasjadesse laskuda, siis üks valge sulestikuga kana ja kaks musta kukke. «Kuidagi niipidi läks seekord jah,» ütless Kallakmaa naljatamisi. Vihjates sellele, et väljend «kukk kanakarjas» praegusel juhul Järva-Jaani lasteaias paika ei pea.