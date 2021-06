Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Ajakeskuse Wittenstein teadusjuht Ründo Mülts sütitas Paide gümnaasiumi noortes huvi põgenemistoa vastu. Noored tulid mõttega kohe kaasa, panid meeskonna kokku ja mõne kuu pärast lõi meditsiiniteemaline põgenemistuba Paide vanas haiglahoones uksed valla. Lisaks on samas avatud ka temaatiline näitus.

Põgenemistuba eristub teistest just selle poolest, et kõik käib keskkonnas, kus kunagi oligi päriselt haigla. Üks põgenemistoa loojatest Kevin Kinev sõnas, et vana maja mitmekülgne, kohati sünge ja hirmus ajalugu tekitab temas endaski õudu. Ta märkis, et maja pole küll sisustatud kõige moodsamate vahendite ja tehnikaga, aga ajusid ragistada saab mängus korralikult. Samuti kulub marjaks ära lihtne talupojaloogika.

Vastavalt haiglahoone minevikule on nii näituse kui ka põgenemistoa läbiv teema meditsiin. Näitus keskendub meditsiini ajaloole Paides ning interaktiivne haiglateemaline põgenemismäng paneb proovile nutikuse ja leidlikkuse. Ettenähtud aja jooksul tuleb leida vihjeid, lahendada mõistatusi ja pääseda põgenema.

*Kevadise pandeemialaine ajal, mil lasteaedades hommikuti ega õhtuti vanemaid üle ukse tuppa ei lubatud, sündis Järva-Jaani Jaanilille lasteaia seinte vahel midagi imelikku. Vähemalt nii arvasid esiotsa vanemad, kes oma väikestele, veel mitte soravalt kõnelevatele mudilastele järele minnes olid hämmelduses, kui lapsed näitasid näpuga maja poole ja ütlesid: «Kaa-kaa.»

Ja nii mitu päeva järjest. «Ega me ju alguses suurt reklaami teinud ja emad ei teadnudki, mis siin toimub,» ütles lasteaia direktor Ülle Kallakmaa. Juhtunud oli aga see, et lasteaia loodustoas olid end sisse seadnud kanad. Täpsemalt kolm kana. Kui veelgi üksikasjadesse laskuda, siis üks valge sulestikuga kana ja kaks musta kukke. «Kuidagi niipidi läks seekord jah,» ütles Kallakmaa naljatamisi.

Tegelikult pole see esimene kord, mil lasteaias kasvandike kõrval üks faunariigist pärit tegelane elab. «Meil oli kunagi küülik, Prantsuse pässi tõugu. Tema elas loodustoas puuris, õue teda lasta ei saanud,» ütles Kallakmaa. Küülik on nüüd juba parematel jahimaadel ja lasteaia perel tekkis idee, et mõni elusolend mahuks õue peale toimetama veel.

Nii jõudsid nad kanapidamiseni, mis on viimasel ajal Eestis vägagi populaarseks hobiks kujunenud. Neid koole ja lasteaedu, kus sulelised ringi askeldavad, on omajagu.

*Eelmisel laupäeval tõid kaitseliidu Roosna-Alliku üksikkompanii võitlejad Albu rahvamajas 17 aastat üksust pealikuna juhtinud ja nädala lõpul 60 aasta juubelit tähistava Aare Kabeli mõnusasse kiiktooli ning naiskodukaitsjad sättisid teenekale vabatahtlikule riigikaitsjale teki peale.

«Noort ja värsket verd on etteotsa vaja,» põhjendas Aare Kabel ameti üleandmist uuele, noorele juhile. Tal oli hea meel, et aastatega on kompanii suurenenud ja liikmeid on praegu üle 120.

Kompaniipealiku abina jätkav Kabel ütles muiates, et eks uuel pealikul tuleb nüüd teha ära kõik see, mis on seni veel tegemata. «Näiteks oli viimastel aastatel plaan tegeleda üksuse sõjalise võimekuse ja liikmete väljaõppega, kuid koroona rikkus need plaanid ära,» lisas ta.

*Kui eelmisel aastal tähistasime jaaniaega viirusehirmus pigem koduaias, siis tänavu jaanipeod olemata ei jää. Järvamaal on kavandatud ligi 20 üritust, esinema on kutsutud hulk ansambleid ja korraldatud ka toitlustust.

Paide politseijaoskonna piirkonnavanema Priit Söördi ütlust mööda pöörduvad ürituste korraldajad enamasti terviseameti poole, et saada nõuandeid, kuidas piiranguid täita. Politseinikud kontrollivad piirangute täitmist terviseameti palvel.

«Ka jaanipidustuste ajal oleme väljas täiendatud jõuduga, et tagada avalik kord, liiklusturvalisus ja kiire reageerimine väljakutsetel, aga vajadusel hinnata ka piirangutest kinnipidamist,» lausus Söörd.

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein ütles, et lõke ei tohi olla liiga suur ja peab asuma selleks ettevalmistatud alal. Muu põlevmaterjal peab olema ohutus kauguses. «Kui teha küla jaanituld, siis väga hea lahendus on teha see koos kohalike vabatahtlike päästjatega, kes aitavad ohutust luua,» soovitas ta.