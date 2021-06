„Oma olemuselt on ehitaja jaoks tegemist suurt väljakutset esitava projektiga nii keerukuse kui ka ajagraafiku osas. Hoone on ehituslikult ja arhitektuurselt täpne ja detailne, mis nõuab palju tähelepanu. Tegemist on kindlasti veel palju, aga kui ehitusperioodi alguses võib objektil toimuvaid muudatusi hoomata nädalate kaupa, siis lõpupoole juba päevade kaupa,“ ütles Megaron-E projektijuht Rando Lillemets eelmisel nädalal peetud nurgakivi asetamise tseremoonial.