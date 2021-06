Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Järvamaa äärealal Kärus kogub mitmendat aastat tähelepanu teeäärne taimemüük. Tähelepanuväärne on see sel põhjusel, et müük käib iseteeninduse vormis. Inimene läheb kohapeale, valib taime ja jätab raha keedupotti või teeb ülekande. Kogu tegevuse juures ei ole ühtegi inimest. Ainus reklaam on Facebooki lehe «Potitomat» kutse: «Taimed jätkuvalt müügil, Jaama 17, Käru alevik, Türi vald, Järvamaa. Iseteenindus 24/7.»

Taimemüüja on kohalik mees Ingmar Pappel, kes põhitegevusena arendab Eestis dokumendihaldustarkvara Amphora. «Suvel on rohkem aega hobiga tegeleda, aga talvel pühendan end täielikult tarkvaraarendusele,» lausub ta. «Ilma põhitööta poleks mul võimalik sellisel määral hobiga tegeleda.

Taimekasvatus, mis paistab möödujatele silma Ingmar Pappeli koduhoovist, on üsna pealiskaudne. Ent hobi laiub kuni 250 tomatisordini. Artikli ilmumise ajaks on tal kasvuhoones alles umbes 600 taime kasvatatud 6000st.

Tomatid pärinevad peamiselt USAst ja nende kokku kogumine on olnud üsna keeruline, sest korduvalt on juhtunud olukordi, kus seemned ei jõuagi Eestisse.

Pappeli teada leidub Eesti poodides 10–15 tomatisorti, mida kasvatab temagi, kuid peamiselt otsib ta interneti vahendusel tomateid, mis on erilised. Näiteks on Pappelil maailma väikseim tomat, maailma esimene must tomat, triibulised, täpilised, oranžid ja kollased tomatid. Kõige vähem leiab Pappeli taimede hulgast punaseid tomateid, sest need on tema meelest igavad.

*Tänavu saab ühes lõputunnistusega medali pihku kümme abiturienti. Aastate lõikes on medalisaagid kooliti olnud erinevad. On aastaid, mil medalivääriliselt õppinuid on lõpulendudes rohkem, teisel aastal vähem või siis üldse mitte. Et tänavu mõnes koolis medalisaak tagasihoidlikuks jäi või medaliste üldse polnud, ei maksa koolijuhtide arvates koroona ja kaugõppe kaela lükata, aastad pole lihtsalt vennad. Kuigi omal moel mõjutas pandeemia koolitööd oluliselt.

Koeru keskkooli hõbemedaliga lõpetav Hedi Aimsalu ütles, et viimasel õppeaastal meeldisid talle enim sügis ja jõulud, sest siis sai koolis olla. Ta poleks osanud arvatagi, et selline asi võib muutuda korraga oluliseks ja valmistada siirast rõõmu.

Aimsalu sõnas, et koroonaaeg oli vaimselt väga raske. «Ei, mitte õppimise poolest, vaid just seetõttu, et me ei saanud klassiga koos olla, ja mul on sellest nii kahju,» selgitas ta. «Õppetöö oli pigem lihtsam ja hästi korraldatud, aga igal juhul on kontaktõpe parem ja eelistan koolis kohal käimist.»

Kuldmedaliga lõpetab tänavu keskkooli Karet-Anette Härm, kes elab Paides, kuid käis kooli mitmekümne kilomeetri kaugusele Aravetele. «Medal annab eeliseid, näiteks edasiste õpingute puhul, tööle kandideerides. See justkui viitaks lisaks keskmisest parematele teadmistele ka kohusetundlikkusele ja töökusele,» ütles ta.