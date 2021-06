Ettevaatust, looduses on suur tuleoht

Päästjad alustavad patrullimisega lõkkeplatside ja grillimiskohtade juures, et jälgida tuleohutusnõuete täitmist lõkke põletamisel ja grillimisel. Samuti liigutakse ringi veekogude ääres, et veenduda veeohutuse reeglite täitmises ja hoida ära õnnetusi.

Jaanitulele lõkkevalvur

Jaanituld tehes tuleb olla hoolas ja täita tuleohutusnõudeid, et tuli ei süütaks ümbrust. Selle tagamiseks kutsub päästeamet leidma igale jaanitulele lõkkevalvur. Lõkkevalvurite vahel loositakse 29. juunil välja palju toredaid auhindu, mille seas kvaliteetne söegrill koos tulekustutiga. Lõkkevalvuriks saad registreerida siit.

Jaanitule lõkkevalvuri ülesanne on kanda hoolt selle eest, et tule tegemisel järgitaks tuleohutusnõudeid. Lõkkevalvur hoiab silma peal ka sellel, et teisedki jaanipäeva tähistajad järgiksid ohutusnõudeid ning kui laiali minnakse, kustutab valvur lõkke jäänused. Ohutusnõuded leiad siit.

Infot saab lisaks www.kodutuleohutuks.ee või www.paasteamet.ee.