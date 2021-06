Järva vallas on segadus eelarvega

Seoses Järva valla kaasava eelarvega, on tekkinud kogukondades segadus ja pahameel. Järva vallaks ühines seitse endist omavalitsust, mida tänasel päeval nimetatakse piirkondades. Järva vallas on suurimateks piirkondadeks rahvaarvukuse poolest Järva-Jaani ja Koeru.

Hääletussüsteem VOLIS annab kinnitust 21. juuni hommikupoolikul, et käesoleval aastal on elektrooniliselt enim hääletatud idee number 3 poolt, milleks oli "Laste ja noorte tegevusvõimaluste laiendamine Järva-Jaani alevi õuealal" ja idee number kaheksa poolt, milleks oli "Koeru skate-pargi laiendus ja korvpalliplatsi rajamine". Järva valla arenduse peaspetsialist Triin Tippi täpsustas Järva Teatajale, et paberkandjal hääletussedelid jõuavad temani tänase päeva jooksul ning elektroonilised hääled ei pruugi olla lõplike tulemustega.