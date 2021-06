Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeval koondab võidupüha tähistamine ja paraad kogu Eesti tähelepanu Paidele. «Ei meenu, et peale Paide mõni maakonnalinn oleks saanud au olla nii vabariigi aastapäeva kui võidupüha tähistamise keskmes,» ütles Paide linnapea Priit Värk tähtsa sündmuse eel ja kinnitas, et Paide on paraadiks valmis. Võidupüha tähistamine saab sissejuhatuse teisipäeva õhtul, kui kell 19 on keskväljakul paraadi peaproov ja kell 20.30 algab Vallimäel Uno Loobi laulude gala ja kaitseliidu rokkbändi Mustad Kolonelid tasuta kontsert, kuhu pääseb piirangute tõttu tuhat inimest.

* Esmaspäeval oli Türi raamatukogus eriline päev. Viimastel nädalatel on töötajad uutes ruumides tõsiselt vaeva näinud. Nimelt kolis raamatukogu endisse algklasside majja aadressile Hariduse 3. Türi raamatukogu direktor Astrid Karpender on uute ruumide üle õnnelik. «Mitte et enne oleks motivatsiooni vähem olnud, kuid nüüd olen tõesõna väga rõõmus meie uute ruumide ja avaruse üle,» lausus ta.

* Jahimehed niisama medaleid ja autasusid ei loobi. Neid ei jagata jagamise, vaid ikka tehtud tegude pärast. Kui keegi on eriliselt silma paistnud ja tubli olnud ning väärib töö eest tunnustust, siis korraldatakse talle meeldejääv hetk. Eelmisel nädalal Järvamaa jahindusklubi volikogu koosolekule minnes ei aimanud keegi, et ürituse lõpus on liigutav ja üllatust täis hetk, kus kõigile teada-tuntud jahimees tõuseb püsti ning võtab tugeva aplausi saatel vastu Järvamaa jahimeeste kõrgeima autasu – jahindusklubi vapimärgi.

* Eelmisel nädalal alustasid kõigis Järvamaa omavalitsustes tööd õpilasmalevad. Noored ütlevad, et rahateenimisvõimaluse kõrval on malev tore koht, kus uusi tutvusi luua. Peetri rühma juhendaja Getter Klaas ütles eelmisel neljapäeval koos noortega Peetri lasteaia lähedal oksi vedades, et tema rühmas on 11 noort. Töö malevas kestab kaks nädalat, iga päev neli tundi. Tunnitasu on 3,48 eurot.

* Sel suvel valvab Paide ja Türi tehisjärve juures suvitajate ohutuse järele neli vetelpäästjat. Rannavalvesuvi on alanud neile igati rahulikult. Naaberlinnades rannavalveteenust osutava Forus Security ASi ohutusteenuste valdkonna juht Ahti Kuusk hindas Paide ja Türi rannavalvehooaja alguse igati plaanipäraseks. «Kui Türi rannas on päevas keskmiselt 20, tipphetkedel 50 inimest, siis Paides on puhkajaid olnud mõnikümmend rohkem: tippajal 60, muidu 30-40 rannalist,» selgitas Kuusk.

* Tänavune võidutuli sünnib 23. juunil kell 8.35 Järvamaal, kui Müüsleri vabadussõja mälestussamba jalamil ühendatakse eelmisel päeval Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus noorkotkaste süüdatud tuli Paide Vallimäel läidetud muinastulega. Nagu aastaid tavaks, kannavad tuletoojad võidupüha paraadil presidendilt saadud võidutule oma kodukanti, kus omavalitsused hoolitsevad selle eest, et võidutuli jõuab vabadussõja mälestussammaste jalamitele, kust saab tuld võtta oma jaanilõkke põlema panekuks. Võidutule tänavuste toojate valimisel arvestas kaitseliit asjaolu, et 20. augustil möödub 30 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Nii on vastutusrikkas ametis ajaloolise sündmuse kaasaegsed naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased. Kõik tuletoojad saavad tuletooja medali.